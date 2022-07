Johnny Depp s prodajo svojih umetnin zaslužil 3,6 milijona evrov

V omenjenem ciklu je Johnny Depp upodobil ljudi, ki so ga navdihovali. Med njimi so, denimo, kitarist skupine The Rolling Stones Keith Richards, hollywoodska igralka Elizabeth Taylor, igralec Al Pacino in folk legenda Bob Dylan."Že od nekdaj izražam svoja čustva skozi umetnost," je povedal 59-letni igralec. Dodal je: "Moje slike obkrožajo moje življenje, vendar sem jih obdržal zase in se omejil. Nihče se ne bi smel omejevati." Kot je še povedal Depp, je skozi svoje ustvarjanje "razmišljal o tistih, ki mi največ pomenijo, kot so moja družina, prijatelji in ljudje, ki jih občudujem".