Johnny Depp se je v sporočilih norčeval, da bo umoril Amber Heard

Saga Depp-Heard se nadaljuje. Na sodišču je zopet pričal igralec Johnny Depp, a tokrat se ni le branil, tokrat je moral pojasniti svoje agresivno, pijansko obnašanje in sporočila, ki jih je prijatelju, prav tako igralcu, pošiljal v opitem stanju. V sporočilih se je norčeval iz svojega takratnega dekleta (ki je kasneje postala tudi žena) in prijatelju svetoval, da jo umorita. Zdaj Depp sicer pravi, da so sporočila vzeta iz konteksta.

Na sodišču so prikazali video Johnnyja Deppa, ki po domači kuhinji razbija in kolovrati v očitno opitem stanju. Med gledanjem posnetka je igralec ostal miren, Amber Heard, njegova nekdanja žena, pa je delovala ganjeno. Komaj je zadrževala solze, brada se ji je tresla, na trenutke pa je od videa tudi umaknila pogled.

Ko ga je Amberin odvetnik vprašal, kaj se je dogajalo in če je bil v času tega posnetka nasilen do Amber, je Johnny odgovoril: "Očitno je, da sem imel slab dan. Ne vem, zakaj, ampak da si nelegalno posnet s strani tvoje izbrane osebe, je kar zanimivo, glede na ostale fotografije in posnetke. Snemanje je želela skriti pred menoj in na koncu posnetka se zasmeji. To je bil zame najbolj zanimiv del. Nisem želel groziti gospodični Heard. Zakaj me je snemala? Če jo je bilo na smrt strah, potem bi preprosto odšla, ne pa snemala." Ob tem pa je priznal, da je bil nasilen do kuhinjskih omaric, do izbranke pa nikakor: "Gospodične Heard se tudi dotaknil nisem." Na vprašanje, če je bil na posnetku pijan, je odgovoril: "Obstaja ta možnost, ja."

Heardin odvetnik je nato vprašal: "Ste si na videu potem nalili mega velik kozarec rdečega kozarca?" nakar je Johnny posmehljivo odgovoril: "Mega velik kozarec? Ja, nalil sem si velik kozarec. Zdelo se mi je potrebno." Pogovori so se nadaljevali in kasneje prešli še na sporočila, ki si jih je Johnny izmenjal s prijateljem, igralcem Paulom Bettanyjem. Ambering odvetnik ga je vprašal, če se je kdaj drogiral v družbi omenjenega prijatelja, Depp pa je na to odgovoril: "To pa je čudno vprašanje," in nato dodal, da ja, skupaj sta se kdaj napila in užila kakšno prepovedano substanco.

Odvetnik je nato na velikem zaslonu pokazal sporočila, ki sta si jih Depp in Bettany izmenjavala leta 2013. "Zažgiva Amber," je Depp napisal prijatelju in nadaljeval: "Najprej jo utopiva, nato pa zažgiva!" Sporočila so postajala vedno bolj eksplicitna, za kar se je poroti in vsem prisotnim v sodni dvorani opravičil Amberin odvetnik, ko je sporočila bral na glas.