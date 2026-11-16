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Johnny Depp se je vrnil: prva velika vloga zanj po odmevni ločitvi

Los Angeles, 16. 11. 2026 14.31 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA K.A.
Johnny Deep

Igralec Johnny Depp po odmevnem pravnem sporu z nekdanjo soprogo Amber Heard nekaj časa ni bil zaseden z velikimi hollywoodskimi produkcijami, nazadnje pa so ga angažirali v priredbi Božične pesmi Charlesa Dickensa, ki je ravno te dni prišla v kinematografe. V njej se je vrnil v vlogi godrnjavca Ebenezerja Scroogea.

Johnny Depp se je vrnil. Priljubljni igralec je po letih 'suše' dobil novo veliko vlogo v filmu Božična pesem, režiserja Charlesa Dickensa. V režiserjevi klasiki skopuški poslovnež Scrooge na čustva in toplino, zlasti v prazničnem času, gleda kot na popolno izgubo časa, dokler ga ne obiščejo božični duhovi, ki ga čez noč spremenijo v velikodušnega človeka.

Johnny Depp se vrača v velike hollywoodse produkcije.
Johnny Depp se vrača v velike hollywoodse produkcije.
FOTO: Karantanija Cinemas

Scrooge tako dobi drugo priložnost, podobno kot igralec, ki je zaigral v temačni priredbi Dickensovega dela z naslovom Ebenezer: Božična pesem. To je njegova prva velika hollywoodska vloga po odmevnem sporu z nekdanjo soprogo Amber Heard, s katero sta se na sodišču obtoževala fizičnega nasilja. Po šesttedenskem sojenju zaradi obrekovanja je igralec nato dobil pravni spor junija 2022.

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Od takrat se je 63-letnik pojavljal le v filmih zunaj glavnega toka, z omenjenim filmom pa se je zvezdnik franšize Pirati s Karibov vrnil v središče pozornosti velikih hollywoodskih studiev. Po Scroogeu ima za leto 2027 napovedan triler z naslovom Day Drinker, v katerem bo zaigrala tudi Penelope Cruz. Po mnenju poznavalcev filma je njegova ponovna priložnost za vrnitev v hollywoodske produkcije predvsem posledica tega, da zabavna industrija potrebuje tovrstne vrnitve. Pri ameriškem časniku The New York Sun so denimo ocenili, da filmska industrija ni obrnila hrbta Deppu preprosto zato, ker je za to prevelik. Kot so zapisali, filmska industrija nima ničesar raje kot zgodbe o odrešitvi svojih priljubljenih zvezdnikov. Medtem ko se lahko manj znane osebnosti soočijo s strožjimi posledicami, so tisti, ki so skozi leta studiem prinesli znatne prihodke, dobesedno preveliki.

Johnny Depp kot Jack Sparrow v filmih Pirati s Karibov.
Johnny Depp kot Jack Sparrow v filmih Pirati s Karibov.
FOTO: Profimedia

Slavni zvezdnik je bil nekoč eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev. Njegova kariera je začasno zastala zaradi omenjene ločitve, saj je iz velikih filmskih uspešnic večinoma izginil. Leta 2020 so ga na primer zamenjali v filmu Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti. Leta 2023 je zaigral v francoski zgodovinski drami Jeanne du Barry, s katero so odprli filmski festival v Cannesu, leta 2024 pa je predstavil svoj drugi režijski projekt - film Modi.

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Koliko truda je bilo vloženega v Deppovo vrnitev v filmski "mainstream", pa je razvidno tudi iz marketinške kampanje studia Paramount Pictures za film Ebenezer: Božična zgodba v režiji Tija Westa, v katerem so nastopili še Rupert Grint, Daisy Ridley in Ian McKellen. Časnik The New York Times jo je označil za največjo hollywoodsko kampanjo za vrnitev zvezdnika v zadnjem času.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
16. 11. 2026 15.13
Pač malce bolj temačna različica Dickensove Božične Pesmi. Kot znani filmski čudak je bil naravnost primeren za to vlogo. Njegova igra ni noben presežek.
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