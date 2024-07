Johnny Depp se je z novo razstavo svojih umetnin poklonil nekdanji ženi

Od nekdaj sem bil neizmerno radoveden, v zvezi s tarot kartami, pravi Johnny Depp. Karte so umetnost že same po sebi in segajo kdo ve, kako daleč v preteklost. Iz te radovednosti in občudovanja, je nastala tudi umetnikova nova serija slik, ki jo je navdahnila ljubezen do kart, njegovo zasebno in profesionalno življenje, posvetil pa jo je svoji nekdanji ženi Vanessi Paradis. Danes so vse štiri slike, v skupno 195 izvodih šle v prodajo, vsaka za dobrih 4000 evrov.