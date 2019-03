Johnny Depp trdi, da ga je Amber varala z Elonom Muskom

Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp in 23 let mlajšaAmber Heardsta se spoznala na snemanju Zapitega dnevnika leta 2011, februarja 2015 je sledila poroka, a že maja 2016 je bilo zakonske sreče konec. Amber je namreč vložila zahtevo za prepoved približevanja, ker naj bi jo zvezdnik fizično pretepel, zraven je dodala tudi slikovne in video dokaze. Depp je vse zanikal, na koncu sta se zunaj sodišča pogodila za več milijonov evrov. Ob tem pa naj bi podpisala tudi dogovor, da o svojem zakonu ne bosta več javno govorila.

Toda nekdanja je decembra v časopisu Washigton Post zapisala, da je zaradi dogajanja okoli nekdanjega prejela več groženj ter izgubila kar nekaj poslovnih priložnosti. Tako se je zvezdnik odločil, da bo nekdanjo tožil zaradi klevet, v tožbi je zapisal, da mu je zaradi obtožb uničila kariero in zahteva okoli 44 milijonov evrov.

Depp trdi, da si je Amber celotno zgodbo okoli nasilja izmislila, ker si je želela pozornost medijev, zraven pa je dodal tudi, da je bilo v igri tudi varanje in sicer naj bi ga že mesec dni po poroki prebrala z Elonom Muskom, ustanoviteljem podjetja Tesla. Poslovnež naj bi igralko obiskal v stanovanju, medtem ko je bil v tujini na snemanju, 'nočne obiske' pa naj bi potrdilo tudi osebje, Musk naj bi jo obiskal tudi malenkost pred tem, ko je javnosti pokazala poškodovan obraz, za katere je okrivila Deppa.

Na tožbo so se že odzvali Amberjevi odvetniki, ki so v izjavi za javnost zapisali, da Depp s tožbo dokazuje kako ne more sprejeti resnice o svojem nasilnem vedenju, ter da ga na sodišču čaka poraz. Seveda je na to odgovorila tudi druga stran kajti prišli naj bi do novih dokazov, s katerimi bodo razkrili resnico.