Johnny Depp v kostumu svojega novega lika presenetil oboževalce

Namesto klasičnega zvezdniškega prihoda po rdeči preprogi je Johnny Depp, pričakovano, izbral precej bolj navihan način predstavitve svojega novega filmskega projekta. Med obiskovalce ameriškega Comic-Cona se je namreč pomešal v kostumu slovitega skopuha iz božične klasike Charlesa Dickensa. Kljub temu da ga sprva niso opazili, so najbolj goreči oboževalci hitro spoznali, da se pod nenavadno opravo skriva hollywoodski zvezdnik.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia

Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia

Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia

Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia

Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia

Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia

Johnny Depp kot Ebenezer Scrooge Profimedia













Igralec se je vidno razpoložen z veseljem ustavil in poklepetal z nekaterimi obiskovalci, poziral fotografom in množico zabaval s svojimi ikoničnimi grimasami, nato pa se je odpravil na prizorišče dogodka, kjer je predstavil svoj novi filmski projekt Ebenezer: A Christmas Carol.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia

Ebenezer: A Christmas Carol Profimedia



















Filmski ustvarjalci napovedujejo svež pogled na eno najbolj prepoznavnih božičnih pripovedi vseh časov, ki pa bo precej temačna. Režiser Ti West je namreč znan po uspešnicah s področja grozljivk, za film pa je ob Deppu angažiral še vrsto bleščečih imen, kot so Ian McKellen, Daisy Ridley in Rupert Grint. Premiera je napovedana za 13. november, ko bo film odprl letošnjo praznično filmsko sezono.