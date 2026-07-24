Johnny Depp v kostumu svojega novega lika presenetil oboževalce

Namesto klasičnega zvezdniškega prihoda po rdeči preprogi je Johnny Depp, pričakovano, izbral precej bolj navihan način predstavitve svojega novega filmskega projekta. Med obiskovalce ameriškega Comic-Cona se je namreč pomešal v kostumu slovitega skopuha iz božične klasike Charlesa Dickensa. Kljub temu da ga sprva niso opazili, so najbolj goreči oboževalci hitro spoznali, da se pod nenavadno opravo skriva hollywoodski zvezdnik.
Igralec se je vidno razpoložen z veseljem ustavil in poklepetal z nekaterimi obiskovalci, poziral fotografom in množico zabaval s svojimi ikoničnimi grimasami, nato pa se je odpravil na prizorišče dogodka, kjer je predstavil svoj novi filmski projekt Ebenezer: A Christmas Carol.
Filmski ustvarjalci napovedujejo svež pogled na eno najbolj prepoznavnih božičnih pripovedi vseh časov, ki pa bo precej temačna. Režiser Ti West je namreč znan po uspešnicah s področja grozljivk, za film pa je ob Deppu angažiral še vrsto bleščečih imen, kot so Ian McKellen, Daisy Ridley in Rupert Grint. Premiera je napovedana za 13. november, ko bo film odprl letošnjo praznično filmsko sezono.
Comic-Con je eden največjih mednarodnih dogodkov, posvečenih stripom, znanstveni fantastiki, fantazijski literaturi in filmu. Prvotno ustanovljen v San Diegu leta 1970 kot majhno srečanje ljubiteljev stripov, je prerasel v globalni fenomen, kjer filmski studii in ustvarjalci predstavljajo svoje prihajajoče projekte. Dogodek je znan po tem, da oboževalci pogosto nosijo kostume svojih najljubših likov, kar se imenuje 'cosplay', in je postal ključno mesto za promocijo pop kulture.
Ebenezer Scrooge je osrednji lik znamenite novele 'Božična pesem' (A Christmas Carol), ki jo je leta 1843 napisal angleški pisatelj Charles Dickens. Scrooge je upodobljen kot skop, zagrenjen in osamljen starec, ki sovraži božič in vse, kar je povezano z veseljem in radodarnostjo. Njegova zgodba o moralnem preobratu po obisku treh duhov božiča je postala ena najbolj prepoznavnih in večkrat prirejenih božičnih zgodb v zahodni književnosti in filmski umetnosti.
Charles Dickens (1812–1870) je bil eden najpomembnejših angleških pisateljev viktorijanske dobe. V svojih delih je pogosto kritiziral družbene neenakosti, revščino in izkoriščanje delavskega razreda v tedanji Angliji. Njegov slog pisanja, ki ga zaznamujejo živahni liki, bogat jezik in močna družbena nota, je pustil neizbrisen pečat v svetovni književnosti, njegova dela pa se še danes berejo in prirejajo po vsem svetu.
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