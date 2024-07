Johnny Depp v zvezi s 33 let mlajšo rusko manekenko

61-letni hollywoodski igralec Johnny Depp je v zvezi s 33 let mlajšo rusko manekenko in kozmetičarko Yulio Vlasova, ki ima 28 let. Novico je po prvotnem poročanju portala The Daily Mail potrdil tudi portal PageSix, ki je informacije prejel od več neimenovanih virov blizu zgodbe. Po poročanju se igralec in manekenka že več let občasno srečujeta, pri tem pa naj ne bi šlo za nič resnejšega.