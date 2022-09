Johnny Depp v zvezi z odvetnico, ki ga je zastopala v tožbi obrekovanja

Johnny Depp je v novi zvezi. Čeprav so se govorice o tem, da se zvezdnik sestaja s svojo odvetnico, pojavile že junija, so se takrat izkazale za neresnične, a kot kaže, je bila napačna le informacija, za katero odvetnico gre. 59-letni igralec in glasbenik naj bi bil v zvezi z odvetnico Joelle Rich, ki ga je zastopala že v tožbi obrekovanja zoper londonski tabloid The Sun, prisotna pa je bila tudi na sojenju v Virginiji, kjer je bila zasebno.

Johnny Depp je v romantični zvezi z odvetnico Joelle Rich, ki ga je zastopala med sojenjem v tožbi obrekovanja proti angleškemu tabloidu The Sun. Odvetnica, ki živi v Londonu, naj bi se pred časom razšla z možem, a njena ločitev naj ne bi bila še dokončna. 59-letnega igralca so pred meseci že povezovali z odvetnico, ki ga je zastopala med sojenjem proti nekdanji ženi Amber Heard, a je ta vse govorice v zvezi z intimnim razmerjem z zvezdnikom zanikala. icon-expand Johnny Depp in Joelle Rich FOTO: Profimedia Joelle Rich naj bi se, čeprav ni bila del odvetniške ekipe, udeležila tudi sojenja v zvezni državi Virginija, večkrat pa so jo opazili tudi v sodni dvorani. Po poročanju medija Us Weekly je bila odvetnica, ki je mati dveh otrok, v Virginiji zato, da je zvezdniku izkazala svojo podporo. "Tam ni bila službeno," je potrdil eden izmed virov in dodal, da sta se zvezdnik in njegova nova izbranka v prvih tednih zveze diskretno srečevala v hotelih. Kdaj natančno sta se začela sestajati, ni znano. PREBERI ŠE Prve fotografije Johnnyja Deppa v prihajajočem filmu Jeanne Du Barry Se je pa o razmerju z zvezdnikom jasno izrazila njegova ameriška odvetnica Camille Vasquez, ki je govorice o njuni romanci označila za seksistične in neetične, v izjavi pa je dejala: "Vse stranke so mi zelo pri srcu in tudi z njim sva se spoprijateljila. Celotna ekipa se je zbližala, vključno z Johnnyjem." Odvetnica je dodala, da sta z Deppom prijatelja že štiri leta in pol. PREBERI ŠE Odvetnica Johnnyja Deppa zanikala razmerje: To je seksizem! Med sojenjem v Virginiji se je sicer zvrstilo kar nekaj zvezdnikovih nekdanjih deklet. Kot priča se je pojavila manekenka Kate Moss, s katero je bil igralec v zvezi med leti 1994 in 1998, ta pa je zanikala trditve Amber Heard, da jo je Depp pred leti potisnil po stopnicah. Vse zvezdnikove bivše ga nimajo v lepem spominu, Ellen Barkin je tako podporo izkazala 36-letni igralki in potrdila, da je bil igralec v preteklosti agresiven.