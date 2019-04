Johnny Depp v razmerju z rusko barsko plesalko?

Medtem ko je Amber po razhodu zamenjala že več ljubezenskih partnerjev, pa je bilo pri Johnnyju na ljubezenskem področju zelo tiho. Zadnje čase pa se v medijih pojavljajo govorice, da je vseeno našel osebo, s katero deli skupni čas. Čeprav so dekle v njegovi družbi videvali več mesecev – ujeli so ju celo med strastnim poljubljanje – pa do zdaj niso vedeli, kdo je prikupna mladenka.

Še vedno se ni polegel prah, ki sta ga dvignila nekdanja zakonca Johnny Depp in Amber Heard s svojo škandalozno ločitvijo. Bitka med njima še vedno traja, vsak stoji na svojem bregu in trdi svoje, pravico še vedno iščeta na sodišču.

A zdaj je jasno – barska plesalkaPolina Glen naj bi bila stara nekaj več kot 20 let, z zvezdnikom videvala že kakšno leto. Spoznala naj bi se na neki zabavi v Los Angelesu. "Bila je na neki zabavi in ni vedela, kdo je. Pristopil je do nje in se predstavil. Je sredi sodne bitke z nekdanjo in pred njim je stala lepa ruska plesalka, ki od njega ni hotela ničesar ..."

Dekle naj bi se že preselilo v njegovo domovanje v Los Angeles, poleg tega z njim potuje po svetu – skupaj naj bi bila tudi v Beogradu, kjer je zvezdnik snemal. Nekateri mediji celo pišejo o tem, da imata v mislih celo poroko. "Polina je rekla, da razmišljata o poroki, zaradi česar si igralec želi iti v Rusijo, kjer bo spoznal njene starše," je neki vir blizu mladenke povedal medijem.