Johnny Depp z Jeffom Beckom dan po razsodbi spet na odru

Beck je prijatelja na oder pospremil z besedami: "Kakšen izid!" Zvezdnika sta nato že tretjič skupaj zaigrala priredbe pesmi Johna Lennona , Jimija Hendrixa in Marvina Gaya . Depp naj bi v nastopu vidno užival, medtem ko se je s kitaro v roki sprehajal po odru in pel uspešnice. Tudi tokrat je oder zapustil po 30 minutah, a se je na koncu koncerta vrnil in še enkrat pozdravil občinstvo.

Čeprav je Beck še enkrat omenil prijateljev boj na sodišču z besedami: "Kaj vse je dal skozi!" Depp dogajanja na sodišču ni komentiral, stopil je le korak nazaj in zaploskal Becku za njegov nastop v sklopu evropske turneje. Koncert je vključeval tudi nastop irske pevke Sharon Corr , ki je prav tako izrazila podporo Deppu: "Bilo mi je v veselje poslušati Johnnyja, ki je povedal svojo resnico. Kot pravijo, resnica na koncu vedno zmaga." Deppa je po koncu nastopa pričakala množica oboževalcev, ta pa jim je naklonil nekaj minut za fotografiranje in avtograme.

Beck bo turnejo nadaljeval v Skandinaviji, nato pa bo odpotoval še v Italijo in Francijo. Na prejšnjem Beckovem koncertu, kjer je na oder stopil tudi Depp, naj bi se mu v zaodrju pridružila tudi Kate Moss, ki je prišla v družbi Sharon Stone. Nekdanja manekenka, ki je pričala v Deppovo korist in zavrnila govorice, da jo je igralec v času, ko sta bila par, potisnil po stopnicah, naj bi z Deppom pričakala tudi odločitev porote. 58-letnega igralca so sicer po razglasitvi razsodbe opazili v nekem pubu, družbo pa sta mu delala Beck in Sam Fender.