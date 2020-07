Johnny Depp začel sodni boj proti britanskemu tabloidu.

Igralec Jonny Depp toži založnika tabloida The Sun, News Group Newspapers, in izvršnega urednika Dana Woottona zaradi članka, ki je bil objavljen aprila leta 2018. V njem so zapisali, da je bil igralec nasilen do svoje nekdanje žene Amber Heard, in ga označili za ''ženinega pretepača''. Na sodišče sta tako v dopoldanskih urah prišla tako Johnny Depp kot Amber Heard, pa čeprav se je igralčev odvetnik sprva zavzemal, da bi 34-letni igralki preprečili navzočnost na sojenju. Kot kaže, sodnik prošnji le ni ugodil. Sojenje so sicer zaradi pandemije koronavirusa prestavili s konca marca na julij, trajalo pa naj bi tri tedne.