Johnny poiskal pomoč pri kolegih, Timu in Heleni

Očitno so igralca Johnnyja Deppa bolj kot dejstvo, da se je ločil od žene Amber Heard, prizadele njene obtožbe na njegov račun, da jo je zlorabljal in bil nasilen. Depp se je tako v procesu celjenja ran zatekel k starima prijateljema, režiserjuTimu Burtonu in njegovi nekdanji ženi Heleni Bonham-Carter.

Igralec naj bi nekdanji par kar nekajkrat obiskal v njunem zgodovinskem dvorcu v Oxfordshiru v Angliji, je poročal tabloid The Sun. Kultni režiser in igralka naj bi Deppa tolažila zaradi škandala, ki so ga povzročile obtožbe Heardove, sicer pa je Depp priznal uporabo drog in alkohola.

"Helena in Johnny sta bila zelo zaskrbljena za Johnnyja v zadnjih mesecih, zato se trudita po najboljših močeh, da bi mu pomagala," razkrivajo viri. Burton in Carterjeva naj bi s prijatelji, med katerimi je bil tudi Alice Cooperuprizorila celo neke vrste "posredovanje", da so Deppu izkazali podporo in mu pokazali, da jim je mar. Helena naj bi bila do njega precej materinska, čeprav je mlajša od njega.