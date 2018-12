Johnnyja Deppa na francoskem letališču ustavile oboževalke

Johnny Depp se je pred kratkim mudil na francoskem letališču Paris Gare du Nord, kjer je kljub zamaskiranosti pritegnil pozornost oboževalk, ki so mu pristopile in ga ogovorile. Igralec je s kitaro v roki vsem podelil objeme.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

55-letni igralec Johnny Deppse je pred kratkim mudil na francoskem letališču Paris Gare du Nord, kamor je priletel iz Londona. Kljub temu, da si je nadel sončna očala in klobuk ter se oblekel v sicer neizstopajoča, njegovemu rokerskemu stilu primerna oblačila, je uspel pritegniti pozornost številnih oboževalk, ki so mu pristopile in ga ogovorile. Z nekaterimi se je tudi objel in izmenjal nekaj besed, kar so s svojimi fotografskimi objektivi ovekovečili nadebudni paparaci.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Priljubljeni igralec, ki je do sedaj zaigral v številnih filmskih uspešnicah in ki smo ga lahko nazadnje spremljali v vlogi 'hudobnega' čarovnika Grindelwalda v nadaljevanju sage Harry Potter,Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald (Magične živali: Grindelwaldova hudodelstva), je v svojem tipičnem rokerskem stilu na letališče prikorakal s kitaro, njegove roke pa so krasili številni prstani. Za Deppa je bilo leto 2018 vsekakor precej razgibano: s svojo glasbeno skupinoThe Hollywood Vampires se je namreč mudil na glasbeni turneji, obenem pa je promoviral svoj novi film.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke