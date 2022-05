Johnnyjeva bivša: Bil je ljubosumen in nadzorovalen

Porota na sodišču v Virginiji, kjer poteka odmeven primer sojenja Depp proti Heardovi, je prisluhnila igralki Ellen Barkin, ki je bila v 90. letih nekaj mesecev v intimnem razmerju z Johnnyjem Deppom. Opisala je incident, ko je zvezdnik v hotelski sobi prek sobe zalučal steklenico vina in dejala, da je bil v času, ko sta se sestajala, nenehno ljubosumen in nadzorovalen.

Amber Heard že več kot en teden s pomočjo odvetnikov skuša dokazati, da je bil Johnny Depp do nje nasilen. Na njeni strani je tudi igralka Ellen Barkin, nekdanja Johnnyjeva punca, ki je zvezdnico podprla z izjavo, da je bil Johnny tudi v njunem razmerju zelo ljubosumen in je imel izpade jeze. Na sodišču v Virginiji so predvajali posnetek njenega pričanja iz leta 2019, kjer je opisala incident, ko je nekoč Johnny proti njej vrgel steklenico vina.

Na začetku je povedala, da sta se z Johnnyjem spoznala v 90. letih, njuno prijateljstvo pa je trajalo več kot deset let. Videla se nista pogosto, saj sta živela na različnih delih Združenih držav Amerike, njun odnos pa je postal intimne narave, ko se je Ellen preselila v Hollywood. "Platonsko prijateljstvo je postalo romantično," je dejala igralka, nato pa se popravila, da ni šlo za romantičen, ampak zgolj seksualni odnos. Dodala je, da je trajal nekaj mesecev, v tistem času pa sta se videvala dva- do trikrat na teden. Barkinova je pričala, da je bil Johnny nenehno, ko sta se družila, pijan, poleg pitja rdečega vina pa je jemal tudi prepovedane substance, kot sta kokain in marihuana. Odvetnica je nato zvezdnico vprašala, ali se je igralec kdaj vedel neprimerno. "Da, gospod Depp je nekoč, ko smo v Las Vegasu snemali film Strah in groza v Las Vegasu, prek hotelske sobe vrgel steklenico vina." Pojasnila je, da je Johnny to naredil med prepirom s svojimi prijatelji in njegovim pomočnikom, ni pa se spomnila, kdo natančno je to bil, in ali je bila steklenica vina polna ali prazna. Dodala je, da steklenica ni nikogar zadela, je pa poletela čez celotno sobo v smer, kjer je stala ona.

Na koncu je razkrila, da je bil Depp tisti, ki je prekinil njuno razmerje, od takrat naprej pa ga ni več videla. Igralca je še opisala kot zelo ljubosumnega moškega, ki jo je nenehno nadzoroval, prav tako pa je bil jezen in zahteven.