JoJo Siwa med tekmovanjem v šovu: Mislim, da nisem lezbijka

Njeno odkritje je prišlo po tem, ko se je v omenjeni resničnostni oddaji povezala s sotekmovalcem Chrisom Hughesom. Plesalka, ki je v razmerju z Kath Ebbs, in nekdanji partner pevke Jesy Nelson sta se večkrat objemala in prosti čas preživljala skupaj v postelji.

Delila sta si tudi intimen trenutek med intervjujem v šovu, ko je pevka priznala, da je prišla do različnih spoznanj o svoji spolni identiteti. "Imamo ženske, imamo moške. Spoznala sem veliko žensk, jih imam rada, ampak nimam občutka, da sem ena izmed njih. Spoznala sem veliko moških, jih imam rada, ampak definitivno nisem ena izmed njih," je pojasnila in dodala: "Spoznala sem veliko ljudi v življenju, ki so nebinarni, in ti čudoviti, nebinarni ljudje so tisti, s katerimi se najbolj poistovetim. Ne vem, to ni nekaj, kar bi želela že zdaj reči o sebi, ampak je nekaj, kar me zmede."