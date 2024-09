JoJo Siwa o tem, kaj naredi videz zares dober: Samo poskusite karkoli želite

JoJo Siwa, mlada zvezdnica, ki s svojimi številnimi ekstravagantnimi opravami podira stereotipe, je pred kratkim za revijo People delila nasvet, kako ustvariti zares dober osebni videz: "Pomislite na najbolj čudno in noro stvar, ki jo lahko oblečete in poskusite karkoli vam paše." O svojem slogu pa je dejala: "Zame je to kot zabavna igra."

Igralka, plesalka, pevka in youtuberka JoJo Siwa je za revijo People pred kratkim spregovorila o tem, kaj je tisto, kar naredi človekov videz zares dober. "Ko sama najdem določen slog, se vedno sprašujem, zakaj sem tako čudna in smešna. In zaradi tega se neskončno zabavam," pravi mlada zvezdnica. Privabiti pozornost je pogosto njen cilj in vedno želi, da se ljudje sprašujejo, ko jo vidijo: "Zakaj nosi to, kaj počne, kaj nosi zdaj?" Dodaja še: "Zame je to zabavna igra." Medtem ko so oblačila odlična pot za 21-letnico, da izrazi svojo ustvarjalnost, je enako tudi z ličili, za katere meni, da lahko obleko naredijo veliko bolj nepozabno. "Ličila imajo resnično moč, da izboljšajo ali pokvarijo videz."

JoJo Siwa podira stereotipe s svojimi ekstravagantnimi opravami. FOTO: JoJo Siwa icon-expand

Na koncu pa je s poslušalci delila še nasvet: "Pomislite na čim bolj čudno in noro stvar, ki jo lahko oblečete ali na nekaj česar se preveč bojite, in to je tisto, kar oblecite."

JoJo Siwa tako razmišljanje pogosto uresničuje na odru in izven njega. Od tega, da je prekrita z mavričnimi kamni od glave do peta, do popolne rock oprave. Poleg tega z mnogimi ekstravagantnimi opravami vzbuja mešane odzive oboževalcev in s tem podira številne stereotipe.

