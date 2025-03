Jojo Siwa oboževalce šokirala s svojim videzom na rdeči preprogi

S svojim ekstravagantnim videzom je želela preseči lanskega, ko se je po rdeči preprogi sprehodila v obleki, ki jo je navdihnila rock skupina Kiss. "Ljudje se bojijo stvari, ki jih ne poznajo," je za E! News povedala na lanski rdeči preprogi in dodala: "Stvari so lahko za ljudi strašljive." 21-letnica je takrat priznala, da so jo pozitivne povratne informacije glasbenih kolegov, kot sta Lil Nas X in Meghan Trainor, spodbudile, da se zanese v novo različico sebe. "Nekateri najbolj cenjeni ljudje na svetu so prišli do mene in rekli: 'To, kar počneš zdaj, je tako prav. To je tisto, kar svet potrebuje, in jaz se učim iz tega, kar ti počneš zdaj,'" je takrat med drugim dejala za omenjeni medij.