Jon Bon Jovi o porokah svojih otrok: Ne povedo mi veliko

Najstarejši sin pevca, 29-letni Jesse Bongiovi, je leta 2022 oznanil zaroko s punco Jesse Light, medtem ko je njegov 21-letni sin Jake aprila 2023 usodno vprašanje zastavil svojemu dekletu, igralki Millie Bobby Brown. V začetku tega leta je glasbenik še razkril, da je njegova 30-letna hči Stephanie prav tako zaročena, čeprav javnosti ni razkrila podrobnosti o svojem življenjskem partnerju.

Vsak od otrok glasbenika, nagrajenega z grammyjem, se je znašel v središču pozornosti, potem ko so stopili v odraslo dobo. Čeprav je pevec z njimi delil nasvete, kako se spopadati s slavo, je bila njihova najboljša šola kar pred njihovimi očmi, ko so opazovali očetovo življenje. "Mislim, da so otroci zelo pozorni, ne glede na to, kdo ste. In vas opazujejo," je rekel zvezdnik in dodal: "Torej upajmo, da se bodo naučili z zgledom. In potem bodo naredili, kar hočejo. Na enak način, kot sem se jaz uprl svoji družini, bodo to storili tudi oni. Ampak ko živijo svojo resnico, svoje življenje, mislim, da vidijo stvari, ki jih poberejo, in te postanejo del tega, kar so. To je tisto, kar opažam do zdaj. Poglavja se spreminjajo. Moj najmlajši ima 20, moj najstarejši 30 let. Torej sta v različnih fazah svojega življenja."