Jon Bon Jovi odšteva dneve do sinove poroke z Millie Bobby Brown

Jon Bon Jovi je navdušen, da se bo Millie Bobby Brown poročila z njegovim sinom Jakom Bongiovijem. V nedavnem intervjuju za The Times U.K. je 62-letni pevec dejal, da zaročenka njegovega sina zelo trdo dela, in pojasnil, zakaj jo je pripravljen uradno sprejeti v družino."V zadnjem letu sem jo spoznal, zelo trdo dela in z Jakom bosta skupaj rasla na svoj način," je dejal Bon Jovi."To je pospešena različica tega, kar sem preživel pred 40 leti, in mislim, da jima bo ob podpori družine skupaj super."