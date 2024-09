Jon Bon Jovi pomagal razburjeni ženski, ki je želela skočiti z mostu

Kot kaže posnetek, ki ga je objavila lokalna policija, je pevec skupaj s članico svoje ekipe počasi pristopil do razburjene ženske, nato pa se počasi nagnil naprej in jo ogovoril. Medtem ko se je on pogovarjal, je njegova spremljevalka žensko tolažilno božala po hrbtu. Ženska se je nato odločila, da spleza nazaj na varno stran ograje, Bon Jovi jo je objel in jo nekaj časa držal v objemu, potem pa sta skupaj odkorakala po mostu.