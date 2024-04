Jon Bon Jovi priznal, da v 34 letih zakona ni bil svetnik

Jon Bon Jovi je priznal, da je bil v 34 letih, odkar je poročen s svojo srednješolsko ljubeznijo Dorotheo Hurley , večkrat nezvest. Pevec skupine Bon Jovi je nedavno dejal, da so njegovi skoki čez plot tipična dejanja zvezdnikov, a svoji ženi ni nikoli lagal o tem in ni bil bedak, da bi zaradi tega uničil dom.

"To so čudoviti klišeji zvezdništva," je povedal za The Independent in dodal: "Gre za to, da ne smeš nikoli lagati, da si svetnik, ne smeš pa biti niti bedak, ki bi zaradi tega uničil družinsko življenje, ki ga imaš." 62-letnik je priznal, da je njun zakon zdržal toliko časa, ker je bila žena vsa ta leta tako potrpežljiva in tolerantna do njegove nezvestobe.

Pojasnil je, da imata enako občudovanje do družbe in srečo, da sta skupaj odraščala. Pevec se je svoje nezvestobe javno dotaknil leta 1993 v pesmi Bed of Roses, ki je postala ena izmed uspešnic njegove skupine.