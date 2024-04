Jon Bon Jovi razkril presenetljiv način, kako mu je Shania Twain pomagala

Bon Jovi se je obrnil k zvezdnici, ki je leta 2018 imela enak poseg medializacije glasilk. "Ona je edina druga oseba, ki jo poznam, da je imela to operacijo pri istem zdravniku, in to sem izvedel kar prek medijev," je dejal o ugotovitvi, da imata istega zdravnika, in dodal: "Ne samo, da mi je zagotovila, da bo vse v redu, mislim, da me je tudi malo potegnila za nos, ker mi je rekla, da bom spet zdrav veliko prej, kot sem bil. Rekla mi je, da mi je to povedala, ker je vedela, da bi se drugače lahko umaknil. In tako sem komaj čakal na operacijo."

Zvezdnik je imel operacijo, ki je ublažila ohlapne glasilke, ki so mu uničevale glas, junija 2022. Pred mesecema pa sta s Shanio proslavila njegov napredek po operaciji na prireditvi 'Osebnost leta MusiCares'. Bon Jovi je na omenjeni prireditvi slavil, ona pa je zapela priredbo uspešnice skupine Bon Jovi Bed of Roses.