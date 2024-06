Jon Bon Jovi se je pridružil sinu in snahi na medenih tednih

Jake Bongiovi in njegova žena Millie Bobby Brown se trenutno mudita na medenih tednih na Sardiniji. Zaljubljeni par si je pred kratkim na intimni slovesnosti obljubil večno zvestobo, zdaj pa uživa prve mesece zakona. A zvezdnika v Italiji nista sama, saj sta se jima tam pridružila še Jakov oče Jon in mama Dorothea.

Mladoporočenca si po poroki običajno vzameta nekaj prostih dni in si privoščita medene tedne. In to sama, brez otrok ali staršev. No, razen če je tvoj oče slavni Jon Bon Jovi in se odloči, da bi se ti pridružil na 'poporočnih' počitnicah.

Jake Bongiovi in Millie Bobby Brown naj bi uživala na medenih tednih. FOTO: Profimedia icon-expand

Vsaj tako se je zgodilo Jaku Bongioviju in njegovi ženi Millie Bobby Brown. Zaljubljenca sta si pred dobrim mesecem dni na intimni slovesnosti obljubila večno zvestobo, zdaj pa naj bi po poročanju tujih medijev v Italiji preživljala medene tedne. No, morda pa sveže poročena zvezdnika le nista bila na medenih tednih, temveč je šlo zgolj za družinske počitnice. Na Sardiniji sta se jima namreč pridružila še Jakova starša, slavni pevec in njegova žena Dorothea Hurley.

62-letni rocker je brez majice sedel na ležalniku, medtem ko je njegova žena dremala na ležalniku poleg njega. icon-picture-layer-2 1 / 4

Fotografi so družbo ujeli med poležavanjem na ležalnikih, kjer so se nastavljali soncu. 62-letni rocker je brez majice sedel na ležalniku, medtem ko je njegova žena dremala pod senčnikom poleg njega. Mladoporočenca sta prav tako uživala v mediteranskem ozračju in se sproščala na ležalnikih. Pozneje sta si privoščila sprehod po posestvu, kjer prebivajo med počitnikovanjem. Družba je bila fotografirana, ko je sedela za mizo in si privoščila kosilo.