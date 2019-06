Jon Bon Jovi se je vkrcal na luksuzno jahto v Dalmaciji

Ameriški glasbenik Jon Bon Jovi bo letos dopustoval na hrvaški obali. Fotografi so ga v spremstvu soproge in najmlajšega sina ujeli med vkrcavanjem na luksuzno jahto v hrvaškem obmorskem mestu Cavtat.

57-letni ameriški glasbenik in rocker Jon Bon Jovi bo letos dopustoval na hrvaški obali. Fotografi so ga v spremstvu soproge Dorothee Hurley in najmlajšega sina Romea ujeli med vkrcavanjem na eno izmed luksuznih jaht, zasidranih v hrvaškem obmorskem mestu Cavtat. Ena izmed uporabnic Twitterja je na omenjeni spletni platformi delila fotografijo jahte oziroma Bon Jovijevega 'novega domovanja' ter objavo pospremila z zapisom: ''Jon Bon Jovi na živi več #odmolitve (#LivingOnAPrayer), temveč na luksuzni jahti na Hrvaškem!''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Besedna zveza 'Living On A Prayer', ki jo je uporabnica Twitterja uporabila v svoji oznaki, je naslov Bon Jovijeve uspešnice Livin' On A Prayer, ki je pred približno desetimi leti obnorela svetovno javnost, do danes pa si jo je na spletni patformi YouTube ogledalo več kot 590 milijonov ljudi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novico o rockerjevem prihodu na hrvaška tla so oboževalci sprejeli odprtih ok, nekateri pa so se obregnili tudi ob njegov zakon z Dorotheo in komentirali: ''Lepo je vedeti, da še vedno uživa s svojo soprogo.'' Njun zakon je namreč pravi biser v poplavi afer in ločitev, ki odmevajo v zvezdniškem svetu. Spoznala sta se že v času obiskovanja srednje šole in se poročila leta 1989. V 30 letih zakona sta postala starša štirim otrokom: danes 26-letni Stephanie Rose, 24-letnemu Jesseju, 17-letnemu Jacobu in 15-letnemu Romeu.

Jon Bon Jovi z Dorotheo leta 1995 FOTO: Profimedia