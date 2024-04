Jon Bon Jovi skoraj nagnan iz hotela zaradi zabave z opico Michaela Jacksona

Jon Bon Jovi se je med nastopom v oddaji Jimmy Kimmel Live! spominjal svoje preteklosti. Glasbenik se je med pogovorom spomnil tudi časa, ko je imel priložnost preživeti nekaj trenutkov z umetnikom Michaelom Jacksonom v Tokiu. "Vsi so želeli spoznati Michaela Jacksona. Tako sva imela z Richiejem Samboro priložnost, da greva v njegovo hotelsko sobo, stopila sva v njegovo sobo, polno ogledal, da je pevec lahko plesal. Dejansko so sobo spremenili zanj in umaknili eno od pregradnih sten," je povedal Jon, nakar se je voditelj začudil: "V hotelu so zanj umaknili steno?" "Vsekakor so, ker je bil tam kar nekaj časa," je odgovoril zvezdnik.