Jon Bon Jovi skupaj s soprogo Dorotheo o skrivnosti dobrega zakona

"Vzajemno spoštovanje," pravi Jon Bon Jovi, "Skupaj sva odraščala in mentalno rasla." Z Dorotheo Hurley imata štiri otroke, 27-letno Stephanie, 25-letnega Jesseja, 18-letnega Jacoba in 16-letnega Romea.

Pevec, ki je znan po številnih uspešnicah, med njimi Livin' on a Prayer, je soprogi hvaležen, da je kljub slavi in denarju ostala brez dvoma njegova opora."Trdo delava na najinem razmerju, a uživava v družbi drug drugega in nikoli nisva nasedla pastem slave. Temu sva bila priča pri veliko ljudeh, ki so nama bili blizu, in pri ljudeh, ki sva jih poznala le na videz. V resnici nisem zvezdnik, le delam takšno stvar. Pišem pesmi. Po naključju pa sem tudi dober izvajalec. To je to," o svoji prepoznavnosti pravi 58-letnik.