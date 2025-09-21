Jon Cryer razkril svoje plačilo: prejel ogromno manj kot Charlie Sheen

Jon Cryer ni zaslužil niti približno toliko kot njegov soigralec iz serije Dva moža in pol, Charlie Sheen. Slednji je zadnje leto igranja v humoristični seriji zaslužil več kot milijon in pol evrov na epizodo. Cryer naj bi takrat prejemal znatno manjši delež Sheenove plače, njegov izkupiček pa naj bi se povečal šele, ko je ta odšel iz priljubljene serije. Takrat naj bi Cryer začel služiti okoli pol milijona evrov na epizodo.
Plači dvojca sta ponovno pod drobnogledom po dokumentarcu tuje pretočne platforme aka Charlie Sheen, ki podrobno opisuje Sheenovo kariero, romance in njegove zloglasne boje z drogami in alkoholom. V njem Cryer trdi, da so Sheenova pogajanja šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. "Severnokorejski diktator je bil Kim Jong-il. Ves čas se je obnašal noro in je zato prejel ogromne količine pomoči od držav, ki so se ga tako bale, da so ga obmetavale z denarjem," je dejal in dodal: "No, isto se je zgodilo tukaj. [Sheenova] pogajanja so šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. Jaz, čigar življenje je bilo takrat precej dobro, sem dobil tretjino tega."
Cryer je razkril tudi, da je bil CBS pod pritiskom, da podaljša pogodbo z zloglasnim igralcem, ker so vnaprej prodali nekaj dodatnih sezon serije. Zdaj 60-letni Sheen je bil iz serije odpuščen leta 2011, zaradi svojega nepredvidljivega vedenja, ki je vključevalo javno kritiziranje ustvarjalca serije Chucka Lorreja in trditve, da je bil premalo plačan. Zamenjal ga je Ashton Kutcher, humoristična serija pa se je predvajala še štiri sezone. Kutcher naj bi na epizodo prejel okoli 600 tisoč evrov.
