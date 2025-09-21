Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Jon Cryer razkril svoje plačilo: prejel ogromno manj kot Charlie Sheen

Los Angeles, 21. 09. 2025 09.32 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
6

Jon Cryer je razkril, da je bil njegov zaslužek v seriji Dva moža in pol znatno nižji od zaslužka soigralca Charlieja Sheena, ki je prejemal več kot milijon evrov na epizodo. Cryerjevi prihodki so se povečali šele po Sheenovem odhodu iz serije. Nato je na epizodo priljubljene serije prejel okoli pol milijona evrov.

Jon Cryer ni zaslužil niti približno toliko kot njegov soigralec iz serije Dva moža in pol, Charlie Sheen. Slednji je zadnje leto igranja v humoristični seriji zaslužil več kot milijon in pol evrov na epizodo. Cryer naj bi takrat prejemal znatno manjši delež Sheenove plače, njegov izkupiček pa naj bi se povečal šele, ko je ta odšel iz priljubljene serije. Takrat naj bi Cryer začel služiti okoli pol milijona evrov na epizodo.

Jon Cryer: Pogajanja so šla v višave, ker mu je razpadalo življenje.
Jon Cryer: Pogajanja so šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. FOTO: Profimedia

Plači dvojca sta ponovno pod drobnogledom po dokumentarcu tuje pretočne platforme aka Charlie Sheen, ki podrobno opisuje Sheenovo kariero, romance in njegove zloglasne boje z drogami in alkoholom. V njem Cryer trdi, da so Sheenova pogajanja šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. "Severnokorejski diktator je bil Kim Jong-il. Ves čas se je obnašal noro in je zato prejel ogromne količine pomoči od držav, ki so se ga tako bale, da so ga obmetavale z denarjem," je dejal in dodal: "No, isto se je zgodilo tukaj. [Sheenova] pogajanja so šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. Jaz, čigar življenje je bilo takrat precej dobro, sem dobil tretjino tega."

Jon Cryer in Charlie Sheen v seriji Dva moža in pol
Jon Cryer in Charlie Sheen v seriji Dva moža in pol FOTO: Profimedia

Cryer je razkril tudi, da je bil CBS pod pritiskom, da podaljša pogodbo z zloglasnim igralcem, ker so vnaprej prodali nekaj dodatnih sezon serije. Zdaj 60-letni Sheen je bil iz serije odpuščen leta 2011, zaradi svojega nepredvidljivega vedenja, ki je vključevalo javno kritiziranje ustvarjalca serije Chucka Lorreja in trditve, da je bil premalo plačan. Zamenjal ga je Ashton Kutcher, humoristična serija pa se je predvajala še štiri sezone. Kutcher naj bi na epizodo prejel okoli 600 tisoč evrov.

Jon Cryer Charlie Sheen Dva moža in pol Serija Plača
Naslednji članek

Martha Stewart pri 84 letih še vedno magnet za moške: Veliko ljudi mi piše

SORODNI ČLANKI

Charlie Sheen: Že osem let sem v celibatu

Charlie Sheen in Denise Richards po ločitvi znova skupaj na rdeči preprogi

Hči Charlieja Sheena spregovorila o vseh svojih lepotnih popravkih

Jon Cryer pustil dekle, ko je izvedel, da je bila tudi s Charliejem Sheenom

Umrla je Conchata Ferrell, igralka serije Dva moža in pol

Resnico je pripravljen razkriti za slabih 10 milijonov evrov

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quercus
21. 09. 2025 10.19
A mogoče kje piše, da se je Jon Cryer pritoževal nad svojim zaslužkom? Jaz tega nisem razbral. Vedel je, da zasluži precej dobro za vsako epizodo in zavedal se je, da je veliko manj znan od Charlija Sheeena, zato ni nikjer mule kuhal zaradi njegovega precej višjega dohodka. To je nekako tako, kot če bi v nekem filmu imel glavno vlogo mlad, pretežno neznan igralec, stransko pa npr. Brad Pitt. In bi Pitt s svojos transko vlogo zaslužil vsaj petkrat več denarja od neznanega glavnega igralca, ki mu nobene pogajalske veščine ne bi pomagale pri uveljavitvi višjega plačila. Če ne bi pristal na ponujeni znesek, bi studio pač poiskal drugega igralca. Tako pač to je v Hollywoodu. Bolj kot si znan, več lahko iztržiš in boljša pogajalska izhodišča imaš v rokah.
ODGOVORI
0 0
Verus
21. 09. 2025 10.04
+3
Tipičen primer človeka, ki se ne zna pogajat, nima vrednosti, ki jo lahko uporabi za vzvod in potem se pri svojem dohodku sklicuje na dohodek drugega, bistveno boljšega. To je tudi v Sloveniji na delovnih mestih. Ko se sposoben, pameten človek pogaja in izbori za svoje dobre pogoje, nesposobneži ne ponudijo ničesar drugega kot "on ima večjo plačo". Potem pa imamo situacijo, ko se sposobne onemogoča in spotika, da bi lahko te nesposobneži lahko bili srečni. Rezultat tega je padec kakovosti vsega in na vseh področjih. Danes v trgovinah nimate zaposlenih vrhunskih kadrov, ampak dno dna, danes na številnih podorčjih zaposlitve ne dobi strokovnjak, ker strokovnjak stane, delo se da podpovprečju in potem moli, da uspe. Zaključek tega je padec prodaje, rdeče številke in naposled propad. Sheen je bil jedro te serije in razlog zakaj je bila gledana.
ODGOVORI
3 0
U1665256761563
21. 09. 2025 10.01
-7
Bedna serija je bila to.
ODGOVORI
0 7
kanarinac
21. 09. 2025 10.00
+5
Charlie je dbest
ODGOVORI
5 0
Dragica Cegler
21. 09. 2025 09.57
+2
Koliko je to ogromno manh?Mogoče veliko?
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
21. 09. 2025 09.54
+3
Edino Charlie si zasluži tu pohvalo. Kaki Kutcher, čarliju niti do gležnjev ne seže.
ODGOVORI
6 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256