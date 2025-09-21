Jon Cryer razkril svoje plačilo: prejel ogromno manj kot Charlie Sheen

Jon Cryer je razkril, da je bil njegov zaslužek v seriji Dva moža in pol znatno nižji od zaslužka soigralca Charlieja Sheena, ki je prejemal več kot milijon evrov na epizodo. Cryerjevi prihodki so se povečali šele po Sheenovem odhodu iz serije. Nato je na epizodo priljubljene serije prejel okoli pol milijona evrov.

Jon Cryer ni zaslužil niti približno toliko kot njegov soigralec iz serije Dva moža in pol, Charlie Sheen. Slednji je zadnje leto igranja v humoristični seriji zaslužil več kot milijon in pol evrov na epizodo. Cryer naj bi takrat prejemal znatno manjši delež Sheenove plače, njegov izkupiček pa naj bi se povečal šele, ko je ta odšel iz priljubljene serije. Takrat naj bi Cryer začel služiti okoli pol milijona evrov na epizodo.

Jon Cryer: Pogajanja so šla v višave, ker mu je razpadalo življenje.

Plači dvojca sta ponovno pod drobnogledom po dokumentarcu tuje pretočne platforme aka Charlie Sheen, ki podrobno opisuje Sheenovo kariero, romance in njegove zloglasne boje z drogami in alkoholom. V njem Cryer trdi, da so Sheenova pogajanja šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. "Severnokorejski diktator je bil Kim Jong-il. Ves čas se je obnašal noro in je zato prejel ogromne količine pomoči od držav, ki so se ga tako bale, da so ga obmetavale z denarjem," je dejal in dodal: "No, isto se je zgodilo tukaj. [Sheenova] pogajanja so šla v višave, ker mu je razpadalo življenje. Jaz, čigar življenje je bilo takrat precej dobro, sem dobil tretjino tega."

Jon Cryer in Charlie Sheen v seriji Dva moža in pol