Jon Hamm s soigralko iz serije Oglaševalci stopil pred oltar

Na poroki so bili tudi zvezdniški svatje. Med drugim Paul Rudd, Larry David, Tina Fey in Brooke Shields. Novica o zaroki para je prišla v javnost februarja, čeprav je ameriški Us Weekly poročal, da se je to "zgodilo pred časom".

Hamm in Osceola sta se leta 2014 spoznala na snemanju serije Oglaševalci, romantično zvezo pa potrdila šele leta 2020. V vseh letih zveze sta sicer skrbno ohranila svojo zasebnost, oba sta namreč odsotna na družbenih omrežjih. Hamm je bil pred zvezo s soigralko v dolgoletni zvezi z igralko in scenaristko Jennifer Westfeldt. Skupaj sta bila med letoma 1997 do 2015.