Jonah Hill presenetil z neprepoznavnim videzom.

Vitka postava in dolga brada ter svetli lasje. To je nov videz ameriškega igralca Jonaha Hilla , ki je bil na začetku svoje kariere sicer znan po temnejši pričeski ter močnejši postavi.

Igralec, ki je odvečne kilograme sicer izgubil ter znova pridobil že pred časom, je v javnost stopil praktično neprepoznaven, mnoge pa je presenetila predvsem njegova 'zapuščena' brada ter zanimiv izbor oblačil. Jonah je namreč za sprehod po sončnem Los Angelesu izbral toplo zimsko obuvalo, ki je po svetu priljubljeno predvsem v času hudega mraza in snega.

Spomnimo, Jonah je že od začetka kariere zbujal pozornost s svojim videzom in zaradi filmskih vlog pogosto hujšal in pridobival kilograme, vse to pa je zaznamovalo tudi njegovo psihično zdravje. O svojih težavah z anksioznostjo je spregovoril v dokumentarcu o duševnem zdravju z naslovom Stutz, tujim medijem pa pojasnil, da prav zaradi teh težav ne bo promoviral svojega najnovejšega filma.