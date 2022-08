Jonah Hill zaradi anksioznosti ne bo promoviral svojih filmov

"Končal sem z režijo svojega drugega filma, dokumentarca o meni in mojem terapevtu, ki govori o duševnem zdravju in se imenuje Stutz. Namen snemanja tega filma je bila predstavitev terapije in tega, kar sem se na njej naučil, širšemu občinstvu za njihovo zasebno uporabo. Skozi film sem raziskoval samega sebe in spoznal, da sem imel skoraj 20 let napade anksioznosti, ki so jih poslabšali nastopi v medijih in javni dogodki," je v izjavi za Deadline zapisal Jonah Hill.