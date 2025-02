Jonas Brothers svoje oboževalce presenetili na kvizu o njihovem filmu

Jonas Brothers so že desetletja izjemno popularni na glasbeni sceni. Ogromno oboževalcev pa so si nabrali tudi s filmom Camp Rock in njegovim nadaljevanjem, kjer so zaigrali ob boku pevke Demi Lovato. Bratje so najbolj zagrete oboževalce s svojo prisotnostjo presenetili na kvizu s tematiko o omenjenem filmu.

Oboževalce Camp Rocka je čakalo precejšnje presenečenje, ko so se na kvizu o glasbenem filmu pojavili nepričakovani gostje. Člani skupine Jonas Brothers Joe, Nick in Kevin so z obiskom presenečenja šokirali oboževalce v baru v Torontu. Privrženci so videoposnetke delili na družbenem omrežju, kjer so še naprej navdušeno debatirali o eni izmed najbolj nepozabnih noči njihovega življenja. V priljubljenem filmu je poleg njih nastopala tudi Demi Lovato.

V usnjeni jakni in krem hlačah je Joe, ki je igral vlogo Shana Graya, prvi stopil v prostor. Nick, ki je v izvirnem Disneyjevem filmu igral Nicka Graya je nato vstopil oblečen v napihnjen jopič New York Knicksov, medtem ko je Kevin (Jason Gray) nosil črno jakno, dogodka pa se je udeležil s svojo 11-letno hčerko Aleno, ki si jo deli z ženo Danielle Jonas. Kar naenkrat so restavracijo preplavili močni kriki gostov, ki niso mogli verjeti svojim očem. Pod videoposnetki pa se je nabralo kar nekaj komentarjev razočaranih poslušalcev, ki so bili žalostni, da niso bili del posebnega večera."Zakaj sem se morala roditi v Evropi?" se je spraševala ena izmed uporabnic TikToka.

