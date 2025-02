Jonas Brothers z objavo ob 20. obletnici delovanja prestrašili oboževalce

Jonas Brothers so z dolgo pisno izjavo, ki so jo objavili na družbeno omrežje, za hip prestrašili svoje poslušalce. Zaskrbelo jih je namreč, da se bratje zopet razhajajo. A ravno nasprotno, glasbeniki so ob 20. obletnici njihovega delovanja napovedali obilo novih stvari. "Kot družina zadnje čase veliko premišljujemo ... Minilo je 20 let, odkar smo začeli to skupno pot," se glasi začetek pisma, zaradi katerega so se oboževalci zgrinjali v komentarjih in dejali, da so mislili, da bodo napovedali razhod skupine. "Za trenutek me je zagrabila panika," je zapisal oboževalec, drugi pa je vztrajal. "Skoraj sem mislil, da gre za objavo o razhodu."

Zapis se je nadaljeval: "Zdi se nam, kot da smo ravno včeraj v naš družinski mini kombi nosili nekaj kitar in kopij zgoščenk It's About Time, na poti na popoldanski nastop v lokalno nakupovalno središče, da bi igrali za vsakogar, ki bi poslušal." Ob tem so se sklicevali na svoj prvenec, ki je izšel avgusta 2006. Skupina je leto prej podpisala pogodbo z založbo Columbia Records. "Lovili smo svoje sanje o predvajanju glasbe in povezovanju z drugimi na globok način, ki ga lahko zagotovi samo glasba. Takrat smo bili najstniki ... Pravzaprav Nick sploh ni bil dovolj star, da bi gledal vse filme," so zapisali in dodali: "V letih, ki so sledila, ste nam dali za tisoč življenj neverjetnih spominov. Vsak dan se zbudimo polni hvaležnosti, da ste bili na tej 20-letni poti z nami. Skupaj smo slavili zmage, delali napake, premagovali ovire in žalovali izgube. Preprosto povedano: vsi smo odrasli skupaj." Zvezdniki so kasneje objavili tudi montažo videoposnetkov, ki povzame njihovo 20-letno kariero.

Skupina je svoj razpad prvič oznanila leta 2013, šest let kasneje pa so ponovno oznanili združitev. Nazadnje so se na svetovno turnejo odpravili avgusta 2023, ta pa je trajala vse do lanskega oktobra. "Zdi se, da je nemogoče ubesediti našo hvaležnost. Nič od tega ne bi bilo mogoče brez vas. Prišli ste. Navijali za nas. Spodbujali nas in navdihovali. Ustvarjali smo spomine z vami na nastopih, vas srečevali na ulici, naleteli na vas na letališčih in brali vaše neverjetne zgodbe na družabnih omrežjih. Danes cenimo našo povezanost z vami tako močno kot takrat, ko smo odigrali naš prvi nastop," se je nadaljevalo sporočilo.

Nato so zapisali, da bodo slavili to divjo 20-letno pot tako, da bodo delali to, kar imajo radi in komaj čakajo, da bodo to delili z oboževalci."Pričakujte veliko več objav v prihodnjih dneh in tednih. Iz srca: hvala! V pričakovanju naslednjih 20 let in v upanju, da to storimo skupaj. Najboljše šele prihaja. Z ljubeznijo, Kevin, Joe in Nick," je skupina zaključila in objavo. Minilo je že skoraj dve leti, odkar so nazadnje izdali album. Med tem časom pa sta Joe in Nick delala na svoji samostojni glasbi. Njihovi poslušalci se tako po krajšem premoru že veselijo prihajajočih novosti.