Jonathan Bailey je najbolj seksi moški leta 2025

Jonathana Baileyja je kot najbolj seksapilnega moškega na svetu leta 2025 v ponedeljek zvečer v svoji pogovorni oddaji predstavil ameriški televizijski voditelj Jimmy Fallon.
"To je velika čast. Seveda sem neverjetno počaščen. To je popolnoma absurdno," je o nazivu dejal Bailey. V pogovoru s Fallonom se je tudi pošalil na račun naziva in povedal, da je pred javno razglasitvijo novico razkril le svojemu psu Bensonu.
Britanski igralec je najbolj znan po vlogi lorda Anthonyja v zgodovinski drami Bridgerton, nastopil pa je tudi v filmski adaptaciji broadwayskega muzikala Žlehtnoba (Wicked). Nazadnje so ga lahko gledalci na velikem platnu videli v filmu Jurski svet: Vstajenje, v katerem je zaigral paleontologa.
Revija People naziv najbolj seksi moškega na svetu podeljuje od leta 1985. Kot prvemu je naziv pripadel igralcu Melu Gibsonu. Lani je bil za najbolj seksapilnega moškega razglašen John Krasinski, ki je zaslovel z vlogo Jima Halperta v humoristični seriji Pisarna (The Office).
Štirje moški so v preteklih letih naziv prejeli dvakrat, in sicer Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney in Richard Gere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
