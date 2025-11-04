Jonathan Bailey je najbolj seksi moški leta 2025

Jonathana Baileyja je kot najbolj seksapilnega moškega na svetu leta 2025 v ponedeljek zvečer v svoji pogovorni oddaji predstavil ameriški televizijski voditelj Jimmy Fallon .

"To je velika čast. Seveda sem neverjetno počaščen. To je popolnoma absurdno," je o nazivu dejal Bailey. V pogovoru s Fallonom se je tudi pošalil na račun naziva in povedal, da je pred javno razglasitvijo novico razkril le svojemu psu Bensonu.

Britanski igralec je najbolj znan po vlogi lorda Anthonyja v zgodovinski drami Bridgerton, nastopil pa je tudi v filmski adaptaciji broadwayskega muzikala Žlehtnoba (Wicked). Nazadnje so ga lahko gledalci na velikem platnu videli v filmu Jurski svet: Vstajenje, v katerem je zaigral paleontologa.