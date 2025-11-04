Svetli način
Tuja scena

Jonathan Bailey je najbolj seksi moški leta 2025

Los Angeles, 04. 11. 2025 10.57 | Posodobljeno pred eno minuto

Ameriška revija People že 40 let vsako leto podeljuje naziv najbolj seksi moškega na svetu. Tokrat je laskavi naziv pripadel britanskemu igralcu Jonathanu Baileyju. 37-letni Britanec, ki je med drugim zaigral v filmu Žlehtnoba, je po poročanju ameriških medijev postal prvi odkrito istospolno usmerjeni moški s tem nazivom.

Jonathana Baileyja je kot najbolj seksapilnega moškega na svetu leta 2025 v ponedeljek zvečer v svoji pogovorni oddaji predstavil ameriški televizijski voditelj Jimmy Fallon.

Jonathan Bailey
Jonathan Bailey FOTO: Profimedia

"To je velika čast. Seveda sem neverjetno počaščen. To je popolnoma absurdno," je o nazivu dejal Bailey. V pogovoru s Fallonom se je tudi pošalil na račun naziva in povedal, da je pred javno razglasitvijo novico razkril le svojemu psu Bensonu.

Britanski igralec je najbolj znan po vlogi lorda Anthonyja v zgodovinski drami Bridgerton, nastopil pa je tudi v filmski adaptaciji broadwayskega muzikala Žlehtnoba (Wicked). Nazadnje so ga lahko gledalci na velikem platnu videli v filmu Jurski svet: Vstajenje, v katerem je zaigral paleontologa.

Britanski igralec je nastopil tudi v filmski adaptaciji broadwayskega muzikala Žlehtnoba.
Britanski igralec je nastopil tudi v filmski adaptaciji broadwayskega muzikala Žlehtnoba. FOTO: Profimedia

Revija People naziv najbolj seksi moškega na svetu podeljuje od leta 1985. Kot prvemu je naziv pripadel igralcu Melu Gibsonu. Lani je bil za najbolj seksapilnega moškega razglašen John Krasinski, ki je zaslovel z vlogo Jima Halperta v humoristični seriji Pisarna (The Office).

Štirje moški so v preteklih letih naziv prejeli dvakrat, in sicer Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney in Richard Gere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

