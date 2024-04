Jonathan Majors se je začasno izognil zaporni kazni

Igralec Jonathan Majors je bil obsojen na leto dni svetovanja o nasilju v družini, potem ko je bil spoznan za krivega nadlegovanja in napada na svojo nekdanjo dekle Grace Jabbari v New Yorku. Posledice njegovega dejanja so mnogo večje, kot katera koli formalna kazen - izgubil je sodelovanje z dvema največjima produkcijskima hišama na svetu.

Igralec Jonathan Majors je bil spoznan za krivega nadlegovanja in napada na svojo nekdanjo dekle Grace Jabbari. Sodnik je ob ponedeljkovi razglasitvi sodbe izdal popoln zaščitni nalog za Grace. Če Majors prekrši katerega od pogojev obsodbe, mu grozi leto dni zapora. Čeprav začasno ostaja pred zapahi, pa so posledice obsodbe za napad in nadlegovanje veliko večje od katere koli formalne kazni.

Jonathan Majors pred sodiščem.

Sodnik Michael Gaffey je igralca obsodil na pogojni odpust, potem ko je opazil, da sta se obe strani v primeru strinjali, da obtožbe ne upravičujejo zaporne kazni, glede na to, da je bil igralec prvič storilec kaznivega dejanja in pred tem ni bil kaznovan. Opraviti mora 52-tedenski program osebne intervencije za napadalce v Los Angelesu, kjer tudi živi. Prav tako mora nadaljevati s terapijo duševnega zdravja. Majorsa so po burnem prepiru marca 2023 ujele kamere, kako je nekdanjo dekle stlačil v avto v enem od predelu Manhattna. Porota je ugotovila, da ji je zvil in poškodoval roko ter jo nepremišljeno, vendar ne namerno, poškodoval in nadlegoval med prepirom, ki je privedel do njegove aretacije.

Grace Jabbari je na obravnavo prišla v kostimu bež barve.

Igralka je vložila civilno tožbo, v kateri je trdila, da jo je napadel, poškodoval in obrekoval. "Ni mu žal. Ni sprejel odgovornosti in to bo storil znova. To je človek, ki verjame, da je nad zakonom. Zato ostaja nevaren za tiste okoli sebe," je dejala njegova nekdanja partnerica in dodala, da jo je Jonathan prepričal, da sta v ljubečem razmerju, v resnici pa jo je izoliral od preostalega sveta in odrezal od družine in prijateljev. "Bila sem tako čustveno odvisna od njega. Ob njem sem postala druga oseba – majhna, prestrašena in ranljiva," je še dodala s solzami v očeh.