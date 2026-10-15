Joni Mitchell postala ameriška državljanka: Pot, ki se je začela pred 62 leti

"Pot, ki se je začela pred 62 leti," je ob novici, da je po več kot šestih desetletjih življenja v ZDA dobila ameriško državljanstvo, na družbenem omrežju sporočila Joni Mitchell. Med tistimi, ki so se veselili z njo, so bili številni glasbeniki in drugi zvezdniki, vključno z njenim nekdanjim fantom Grahamom Nashem. "Čestitam, Joan! Ravno pravi čas, da lahko voliš," je med komentarji zapisal Nash.

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Pevka uspešnice Help Me je bila rojena v Fort Macleodu v zvezni državi Alberta in se je v ZDA preselila s prvim možem Chuckom Mitchellom leta 1965. Takrat je imela 21 let. Par se je ustalil v Detroitu, nato pa se je pevka dve leti pozneje preselila v New York, njun zakon pa se je končal. Po enem letu se je preselila v Los Angeles, kjer se je začelo naslednje poglavje njene ustvarjalne poti. Kot je večkrat dejala, je njen dom v Kaliforniji, kjer se je nekajkrat selila, a ostala v tej zvezni državi. Leta 1982 se je poročila z glasbenikom Larryjem Kleinom, s katerim sta se leta 1994 ločila. Zvezdnica je leta 1967 dobila hčerko, a je Kelly Dale Anderson že kot dojenčico dala v posvojitev. Ponovno sta se našli leta 1997.

Joni Mitchell je postala ameriška državljanka. FOTO: Profimedia