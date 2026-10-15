Joni Mitchell postala ameriška državljanka: Pot, ki se je začela pred 62 leti

"Pot, ki se je začela pred 62 leti," je ob novici, da je po več kot šestih desetletjih življenja v ZDA dobila ameriško državljanstvo, na družbenem omrežju sporočila Joni Mitchell. Med tistimi, ki so se veselili z njo, so bili številni glasbeniki in drugi zvezdniki, vključno z njenim nekdanjim fantom Grahamom Nashem. "Čestitam, Joan! Ravno pravi čas, da lahko voliš," je med komentarji zapisal Nash.
Pevka uspešnice Help Me je bila rojena v Fort Macleodu v zvezni državi Alberta in se je v ZDA preselila s prvim možem Chuckom Mitchellom leta 1965. Takrat je imela 21 let. Par se je ustalil v Detroitu, nato pa se je pevka dve leti pozneje preselila v New York, njun zakon pa se je končal.
Po enem letu se je preselila v Los Angeles, kjer se je začelo naslednje poglavje njene ustvarjalne poti. Kot je večkrat dejala, je njen dom v Kaliforniji, kjer se je nekajkrat selila, a ostala v tej zvezni državi. Leta 1982 se je poročila z glasbenikom Larryjem Kleinom, s katerim sta se leta 1994 ločila. Zvezdnica je leta 1967 dobila hčerko, a je Kelly Dale Anderson že kot dojenčico dala v posvojitev. Ponovno sta se našli leta 1997.
Kljub temu da je živela v ZDA, pa se je vračala tudi v domovino. Leta 2006 je za Ottawa Citizen dejala: "Los Angeles je mesto, kjer delam, Britanska Kolumbija pa je v mojem srcu." Mitchell je pred časom javno kritizirala Trumpovo politiko: "Živim v ZDA in vsi vemo, kaj se dogaja."
Pevka je leta 2015 imela možgansko anevrizmo. "To je spremenilo moje življenje – čudno, ampak na bolje. Bila sem v komi, a to mi je pomagalo, da sem prenehala kaditi. Moja hiša je bila polna čudovitih medicinskih sester. Leta in leta sem bila na turnejah, kjer sem bila obdana z moškimi, sedaj pa živim s samimi ženskami," je dejala.
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