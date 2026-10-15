Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Joni Mitchell postala ameriška državljanka: Pot, ki se je začela pred 62 leti

New York, 15. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Joni Mitchell

Kantavtorica Joni Mitchell je po več kot 60 letih življenja v ZDA tudi uradno postala ameriška državljanka. V Kanadi rojena pevka je novico sporočila na družbenem omrežju, kjer je delila svojo fotografijo, na kateri drži ameriško zastavico, nato pa še video, ki je nastal na slovesnosti, ki jo je organiziralo Ministrstvo za domovinsko varnost.

"Pot, ki se je začela pred 62 leti," je ob novici, da je po več kot šestih desetletjih življenja v ZDA dobila ameriško državljanstvo, na družbenem omrežju sporočila Joni Mitchell. Med tistimi, ki so se veselili z njo, so bili številni glasbeniki in drugi zvezdniki, vključno z njenim nekdanjim fantom Grahamom Nashem. "Čestitam, Joan! Ravno pravi čas, da lahko voliš," je med komentarji zapisal Nash.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevka uspešnice Help Me je bila rojena v Fort Macleodu v zvezni državi Alberta in se je v ZDA preselila s prvim možem Chuckom Mitchellom leta 1965. Takrat je imela 21 let. Par se je ustalil v Detroitu, nato pa se je pevka dve leti pozneje preselila v New York, njun zakon pa se je končal.

Po enem letu se je preselila v Los Angeles, kjer se je začelo naslednje poglavje njene ustvarjalne poti. Kot je večkrat dejala, je njen dom v Kaliforniji, kjer se je nekajkrat selila, a ostala v tej zvezni državi. Leta 1982 se je poročila z glasbenikom Larryjem Kleinom, s katerim sta se leta 1994 ločila. Zvezdnica je leta 1967 dobila hčerko, a je Kelly Dale Anderson že kot dojenčico dala v posvojitev. Ponovno sta se našli leta 1997.

Joni Mitchell je postala ameriška državljanka.
Joni Mitchell je postala ameriška državljanka.
FOTO: Profimedia

Kljub temu da je živela v ZDA, pa se je vračala tudi v domovino. Leta 2006 je za Ottawa Citizen dejala: "Los Angeles je mesto, kjer delam, Britanska Kolumbija pa je v mojem srcu." Mitchell je pred časom javno kritizirala Trumpovo politiko: "Živim v ZDA in vsi vemo, kaj se dogaja."

Pevka je leta 2015 imela možgansko anevrizmo. "To je spremenilo moje življenje – čudno, ampak na bolje. Bila sem v komi, a to mi je pomagalo, da sem prenehala kaditi. Moja hiša je bila polna čudovitih medicinskih sester. Leta in leta sem bila na turnejah, kjer sem bila obdana z moškimi, sedaj pa živim s samimi ženskami," je dejala.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
joni mitchell ameriško državljanstvo pevka

Kelly Clarkson prodajalca obtožila nesramnosti, povod ptica za 13.000 evrov

Zadovoljna.si Življenje kraljice countryja je bilo vse prej kot rožnato
24ur.com Američan nelegalno prestopil mejo, Severna Koreja ga je pridržala
24ur.com Osamljena dveletna deklica na meji z ZDA v roza jopici in z listkom papirja
24ur.com V ZDA po dramatičnem odstopu okronali novo najlepšo Američanko
24ur.com Napadalec na moža Pelosijeve nezakoniti priseljenec iz Kanade
24ur.com Melania Trump kot prva dama v novo leto vstopila prešerno razpoložena
24ur.com Mamo in sina po treh tednih le izpustili iz ameriškega centra za migrante
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pet izgub, potem pa vedno znova isto vprašanje: "Kdaj bo otrok?"
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Tudi otroci, ki so odšli prezgodaj, so za vedno del družine
Tudi otroci, ki so odšli prezgodaj, so za vedno del družine
zadovoljna
Portal
"Bilo je divje": razkrila sta vroče podrobnosti romance
Dnevni horoskop: Vodnarji so radovedni, ribe poslušajo srce
Dnevni horoskop: Vodnarji so radovedni, ribe poslušajo srce
Kako izbrati deodorant? Dermatologinja pojasnjuje, na kaj biti pozoren
Kako izbrati deodorant? Dermatologinja pojasnjuje, na kaj biti pozoren
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
To so škornji, ki jih bomo nosile vso jesen
vizita
Portal
Nevarnosti mikroplastike v vročih napitkih iz lončkov za enkratno uporabo
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Ko je hladilnik skoraj prazen: preprosta jed iz jajc in čebule, ki nas reši lakote
Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
Tadej in Anna navdušila sodnike ter si priborila mesto na balkonu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Strašljive zgodbe
Strašljive zgodbe
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009