Joni Mitchell v podporo Neilu Youngu zapustila glasbeno platformo

Pevka Joni Mitchell se je odločila, da vso svojo diskografijo umakne s platforme Spotify in se tako pridruži bojkotu ponudnika pretočnih vsebin zaradi laži o koronavirusu, ki jih širi eden od podkastov na Spotifyju. Njena poteza je hkrati izraz solidarnosti do glasbenika Neila Younga, ki je Spotify iz istega razloga zapustil nedavno.

Kanadska kantavtorica, ki živi v Kaliforniji, je v petek na svoji spletni strani sporočila, da podpira Neila Younga in svetovno znanstveno in medicinsko sfero. "Odločila sem se, da s Spotifyja umaknem vso svojo glasbo," je povedala in dodala, da neodgovorneži širijo laži, zaradi katerih ljudje izgubljajo življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na svoji spletni strani je delila tudi odprto pismo več kot 270 zdravnikov in znanstvenikov platformi Spotify, v katerem so družbo pozvali, naj uvede ukrepe za boj proti dezinformacijam, ki jih na primer širi najbolj priljubljen podkast na platformi z naslovom Joe Rogan Experience.

icon-expand Joni Mitchell se je pridružila glasbenikom, ki nasprotujejo politiki pretočne platforme. FOTO: Reuters

Neil Young je pred dnevi platformi postavil ultimat: njegova glasba ali podcast. Spotify se je odločil za ohranitev slednjega in s kanala odstranil glasbenikova dela, kar je povzročilo val ogorčenja, kritik in pozivov na družbenih omrežjih, naj ljudje prekličejo naročnino na pretočni platformi. V razgret pogovor se je med drugim vmešal tudi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je na Twitterju podprl Youngov bojkot in poudaril, da je na nas vseh, da prispevamo, da bosta pandemija in infodemija premagani. V nedeljo sta se po poročanju več tujih medijev oglasila tudi britanski princ Harry in Meghan Markle, ki imata s platformo sklenjeno pogodbo v vrednosti več kot 20 milijonov evrov. Povedala sta, da sta se z vodstvom platforme pogovorila o svojih pomislekih in izrazila upanje, da bo platforma kmalu uvedla spremembe, ki bodo pripomogle k reševanju zdravstvene krize.

icon-expand V debato o politiki platforme sta se vpletla tudi Meghan in princ Harry. FOTO: AP

Neil Young, ki je v mladosti, tako kot njegova dolgoletna prijateljica Joni Mitchell, prebolel otroško paralizo (nedolgo zatem je postalo cepljenje proti temu virusu splošno dostopno), je platformo obtožil, da z objavljanjem problematičnega podkasta širi lažne informacije o cepivih, kar lahko povzroči smrt. "Laži, ki se prodajajo za denar," je bil oster kanadsko-ameriški kantavtor, ki je imel na platformi več kot šest milijonov poslušalcev na mesec, medtem ko jih je Joni Mitchell imela 3,7 milijona. Na drugi strani pa je ustvarjalec podkastov Joe Rogan z večletno pogodbo s platformo, ki naj bi bila vredna okoli 90 milijonov evrov, s posamično epizodo privabil tudi do 11 milijonov ljudi. Kritiki trdijo, da je njegov podkast platforma za teorije zarot in dezinformacije, zlasti glede kovida-19. Rogan je mladim in zdravim ljudem odsvetoval cepljenje, spodbujal je sporni in potencialno nevaren način zdravljenja covida-19 in v svoji oddaji gostil znane anticepilce.

icon-expand Neil Young je odločitve platforme označil za življenjsko nevarne. FOTO: Profimedia