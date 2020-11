Jordanova darila telesnima stražarjema že kmalu na dražbo

Povpraševanje glede predmetov, povezanih z Michaelom Jordanom , ne usahne. Po tem, ko so si lahko športni navdušenci ogledali košarkarjevo zgodbo v dokumentarni seriji Zadnji ples , pa je zanimanje za vse, kar je povezano z legendarno številko 23, še naraslo. Pred kratkim smo poročali tudi o tem, da je del denarja, ki mu ga je uspešna televizijska biografija prinesla, namenil rojakom, ki trpijo zaradi lakote in pomanjkanja.

Sedaj pa se bodo na avkciji znašli tudi predmeti, ki jih je poklonil v preteklosti. Tokrat si zaslužka obeta njegova nekdanja ekipa varnostnikov, saj so številni artikli ravno tisti, ki so jih od Jordana v času sodelovanja dobili v dar.

V prodajo pa gredo tudi številni predmeti, ki jih je Michael med svojo kariero podaril drugemu varnostniku, Bobu Scarpettiju. Med predmeti, ki jih bo v prodajo predal on, so tudi dres iz leta 1990, superge Air Jordan, ki jih je nosil košarkar in so ocenjene na približno 40 tisoč evrov, košarkarske žoge ter podpisane žoge za bejzbol.