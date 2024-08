Jordanski prestolonaslednik in žena objavila prve fotografije s hčerko

Jordanski prestolonaslednik Hussein in njegova žena Rajwa sta se nedavno razveselila hčerke, ki sta ji dala ime Iman , z javnostjo pa sta delila tudi prve družinske fotografije. Objavila sta jih na uradnem Instagramu bodočega jordanskega kralja, ob njih pa sta se zahvalila zdravstvenemu osebju, ki je pomagalo pri porodu in negi mamice ter novorojenke.

"Iz srca se zahvaljujemo predanemu osebju kraljeve zdravstvene službe za njihovo izjemno skrb za Rajwo in Iman v zadnjih nekaj dneh," so zapisali ob objavi fotografij. Malčica ime deli s svojo teto, hčerko jordanskega kralja in kraljice, princeso Iman. Ker je otrok ženskega spola, ne bo vključena v nasledstvo prestola, katerega dedič je trenutno njen oče. Po državni ustavi je namreč prestol deden po dinastiji kralja Abdullaha Ibn Al-Huseina in prehaja po moški strani potomstva.