Jordyn prekinila molk. Khloe ji očita, da je kriva za razpad njene družina

Ljubezenski trikotnik med Khloe Kardashian, očetom njene hčerke Tristanom Thompsonom in Kyliejino najboljšo prijateljico Jordyn Woods še naprej dviguje veliko prahu. Tokrat je prvič javno spregovorila Jordyn, a na njene besede se je ostro odzvala prevarana Khloe.

Kdo je v resnici žrtev? FOTO: Profimedia

Jordyn Woodsje prekinila molk in prvič javno spregovorila o obtožbah, da se je ljubezensko zapletla z NBA košarkarjem Tristanom Thompsonom, izbrancem Khloe Kardashian. 21-letna manekenka je privolila v intervju in prvič po škandalu javno spregovorila v oddaji Red Table Talk, katere voditeljica jeJada Pinkett Smith. Med drugim je povedala, da je bila pijana in da je bil vpleten alkohol. Ampak da ni nikoli spala s Tristanom Thompsonom. Pred tedni na nedeljo zvečer se je s prijatelji odpravila na večerjo, nato pa še v nek bar, kjer se je odvijala zabava. ''Pila in plesala sem. Na zabavi je bil tudi Tristan, ki se je brigal zase.To je bilo to.'' Potem je nadaljevala, da je v navadi, da druščino običajno nekdo povabi še k sebi domov, kjer se zabava nadaljuje. Tokrat je bilo pač domovanje v lasti Tristana, a kot priznava Jordyn, jo Tristan ni osebno povabil k sebi. Danes pravi, da obžaluje, da je sploh sprejela povabilo in šla v njegovo hišo. ''Po zabavi bi morala iti domov. Ne bi smela biti tam (v njegovem domu). Nikoli mu nisem plesala v naročju, se mečkala z njim, sedela na njem. Nikoli nisva zapustila javnega prostora, ali šla v spalnico, kopalnico. Vedno sva bila vsem na očem,'' je dejala in med drugim pojasnila, zakaj so nekateri pomislili, da je sedela v njegovem naročju. Medtem ko je Tristan sedel na stolu, je ona sedela na ročaju stola, a to je bilo po njenih besedah tudi vse.

Jordyn Woods je prvič odkrito spregovorila o tem, kaj se je v resnici zgodilo. FOTO: Profimedia

Med drugim je priznala, da je bila pijana, ampak ne toliko, da se ne bi spominjala, kaj se je dogajalo tisto noč. ''Nisem bila okajena, bila sem pijana,'' je bila odkrita temnolasa Jordyn in nadaljevala: ''Ko sem odhajala domov, me je poljubil. Brez strasti. Bil je poljub na usta, brez jezika, nisva se mečkala, nič drugega ni bilo. Mislim, da ni naredil napake, ker sem dopustila, da sem bila v tem položaju. Ko je v igri alkohol, ljudje počnejo neumne poteze ali se ujamejo v trenutek.'' Po poljubu se je takoj odpravila domovin priznala, da na začetku ni bila popolnoma iskrena do Kylie Jennerin njene sestre Khloe Kardashian. ''Zjutraj sem govorila s Kylie in Khloe in povedala sem jima, da sem bila na zabavi. Bila sem iskrena glede tega, nisem pa povedala, kaj se je zgodilo (op.a. glede poljuba).'' V opravičilo, zakaj je zamolčala poljub, je povedala, da se je zavedala, da so stvari že tako napete in ni želela še dodatno prilivati ognja. ''Vem, da sem želela zaščiti Khloeino srce. Ona si tega ne zasluži ... Ni pravično, da se mora tudi ona s tem spopasti ... Nisem razdiralka domov. Nikoli ne bi želela uničiti nikogaršnji dom, še posebej od nekoga, ki ga imam rada. Jaz nisem razlog, da Tristan in Khloe nista skupaj.'' Nato ji je Jada zastavila direktno vprašanje, ali je spala s Tristanom. Odgovorila ji je: ''Nikoli. Nikoli nisem pomislila na to, nikoli se ni zgodilo in nikoli ne bom.'' Ter dodala, da si samo želi, da ljudje slišijo resnico.

Khloe Kardashian je Jordyn na Twitterju ostro napadla. FOTO: Profimedia