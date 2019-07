Jordyn upa, da se bosta s Kylie spet prijateljici

V nedavnem intervjuju je Woodsova razložila kaj se je zgodilo med njo in Jennerjevo, ko je v javnosti odjeknil omenjeni škandal. "Rada jo imam. Ona je moja prijateljica," je povedala. Čeprav ji je Kylie pet mesecev po incidentu nehala slediti na Instagramu, Jordyn še vedno upa, da se bo vse uredilo. "Upam, da bomo to lahko prerasli in začeli spet graditi naš odnos z družino in bogom," je povedala in dodala, da želi da bi se nekoč spet družili, bili skupaj močnejši in bolj srečni.