Tuja scena

Jorge Martin ima plesni talent: zaplesal na ritme kralja popa

Le Mans, 13. 05. 2026 19.21 pred 21 minutami 1 min branja 1

K.A.
Jorge Martin se je na dirkališču v Le Mansu znova veselil zmage. Španski dirkač, ki bi lansko sezono zaradi številnih poškodb najraje kar izbrisal, se je prve stopničke zelo razveselil, kar je pokazal tudi ob praznovanju. V motoristični opravi je namreč zaplesal sloviti 'moonwalk', ples legendarnega Michaela Jacksona, in navdušil vse zbrane.

Po sezoni nesrečnih padcev in poškodb se je vrnil močnejši in znova dokazal, da spada v sam vrh karavane MotoGP. Jorge Martin je pretekli vikend v Le Mansu kar dvakrat slavil zmago, česar se je zelo razveselil in praznoval v svojem slogu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španski dirkač je v dirkaških garažah na krilih osvojene zmage dokazal, da ima plesni talent. Ob ritmih glasbe na dirkališču je zaplesal kar v motorističnem kombinezonu in škornjih. A ne nek preprost ples, temveč kar sloviti 'moonwalk' priljubljenega kralja popa Michaela Jacksona in navdušil vse prisotne.

Preberi še Martin s svojim dekletom divjal po stezi v Misanu: Ni mi bilo všeč!
Dirko za VN Katalonije si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO.

Dirkač Aprilie bo morda na znamenito pesem Billie Jean znova zaplesal tudi prihajajoči vikend v Kataloniji, ko bosta znova na sporedu najprej sobotni sprint in nato glavna nedeljska dirka. Na novi dirkaški preizkušnji bo tako dokazal, ali lahko formo iz Francije prenese naprej in morda znova osvoji naslov svetovnega prvaka.

dark Cat
13. 05. 2026 19.42
Ktere klosarije se tukaj pisejo👎
