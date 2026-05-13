Jorge Martin ima plesni talent: zaplesal na ritme kralja popa

Po sezoni nesrečnih padcev in poškodb se je vrnil močnejši in znova dokazal, da spada v sam vrh karavane MotoGP. Jorge Martin je pretekli vikend v Le Mansu kar dvakrat slavil zmago, česar se je zelo razveselil in praznoval v svojem slogu.

Španski dirkač je v dirkaških garažah na krilih osvojene zmage dokazal, da ima plesni talent. Ob ritmih glasbe na dirkališču je zaplesal kar v motorističnem kombinezonu in škornjih. A ne nek preprost ples, temveč kar sloviti 'moonwalk' priljubljenega kralja popa Michaela Jacksona in navdušil vse prisotne.