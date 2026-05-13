Jorge Martin ima plesni talent: zaplesal na ritme kralja popa

Po sezoni nesrečnih padcev in poškodb se je vrnil močnejši in znova dokazal, da spada v sam vrh karavane MotoGP. Jorge Martin je pretekli vikend v Le Mansu kar dvakrat slavil zmago, česar se je zelo razveselil in praznoval v svojem slogu.
Španski dirkač je v dirkaških garažah na krilih osvojene zmage dokazal, da ima plesni talent. Ob ritmih glasbe na dirkališču je zaplesal kar v motorističnem kombinezonu in škornjih. A ne nek preprost ples, temveč kar sloviti 'moonwalk' priljubljenega kralja popa Michaela Jacksona in navdušil vse prisotne.
Dirkač Aprilie bo morda na znamenito pesem Billie Jean znova zaplesal tudi prihajajoči vikend v Kataloniji, ko bosta znova na sporedu najprej sobotni sprint in nato glavna nedeljska dirka. Na novi dirkaški preizkušnji bo tako dokazal, ali lahko formo iz Francije prenese naprej in morda znova osvoji naslov svetovnega prvaka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.