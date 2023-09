Josh Duhamel bo drugič očka

Za nekdanjo miss sveta bo to prvi otrok, medtem ko je za igralca Josha Duhamela to drugi. Iz zakona s Fergie ima namreč desetletnega sina Axla . S pevko skupine Black Eyed Peas ostaja zvezdnik v dobrih odnosih, saj je Fergie njegovi sedanji ženi pod objavo, v kateri je naznanila nosečnost, čestitala. "Resnično sem vesela za vaju. Axl komaj čaka, da bo starejši brat," je zapisala.

50-letni Josh in 29-letna Audra sta se poročila lani septembra v manekenkinem domačem kraju Fargu. Nekaj dni po tem, ko sta stopila pred oltar, je Duhamel razkril, da se je pred poroko resneje poškodoval. Na avtobusu, kjer je potekala predporočna zabava, se je med plesom tako predal glasbi, da si je poškodoval hrbet. Moral je na urgenco, kjer so ugotovili, da je pri igralcu prišlo do zdrsa medvretenčne ploščice. Zvezdnik je nato zahteval protibolečinsko injekcijo in nadaljeval s pripravami na veliki dan.