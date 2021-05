Josh Duhamel o Jennifer Lopez: Ona je fantastična

48-letni igralec Josh Duhamel je bil gost v oddaji Jimmyja Fallona , kjer sta se pogovarjala o Joshevem zadnjem projektu, pri katerem je sodeloval z Jennifer Lopez . Film, katerega premiera bo prihodnje leto, so snemali v Dominikanski republiki, snemanje pa se je zaključilo ravno v času, ko sta Lopezova in njen zaročenec Alex Rodriguez potrdila, da sta se razšla.

Fallon je med pogovorom z igralcem povprašal, kako se J.Lo počuti po končani še eni zaroki. "Vem, da si pravkar zaključil snemanje z Jennifer Lopez. V resnici si te želim vprašati, kako se J.Lo počuti?" je vprašal Fallon. "Ona je fantastična. Poznam jo že nekaj let, ko sem izvedel, da se je odprlo mesto pri njenem novem projektu, sva se dobila. Bilo je kot obuditev prijateljstva z nekdanjo prijateljico," je o sodelovanju z Jennifer dejal Duhamel in se uspešno izognil vprašanju.

"Ko sva prispela na lokacijo snemanja filma, v Dominikansko republiko, je bilo zares vroče, a lepo. Snemali smo prizor, kjer sva pobegnila pred pirati in ljudmi, ki so nama preprečili poroko. Jaz sem spet splezal iz reke, v polovici filma sem moker in plezam iz reke, sem popolnoma premočen in prepoten, ona pa je prelepa skozi ves film. Nisem prepričan, da bova videti kot popoln par v tem filmu, ker jaz sem premočena katastrofa, ona pa je, no, J. Lo.," je o soigralki povedal Josh.