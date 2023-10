Josh Duhamel o ločitvi s Fergie: Imela sva različne interese

Josh Duhamel je v oddaji In Depth With Graham Bensinger spregovoril o ločitvi s Fergie. Dejal je, da z njunim razmerjem ni bilo nič narobe. "Imela sva se odlično. Mislim, da sva nekako drug drugega prerasla, in imela sva različne interese," je pojasnil razlog za razhod.