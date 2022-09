Josh Duhamel tik pred poroko poiskal pomoč na urgenci

Igralec Josh Duhamel je samo nekaj ur pred poroko z manekenko in nekdanjo miss Amerike Audro Mari , potreboval zdravniško pomoč. Na urgenco so ga prepeljali po tem, ko se je popolnoma predal glasbi na avtobusu, na katerem je potekala predporočna zabava.

28-letna nevesta je za avstralsko izvedbo revije Vogue spregovorila o neljubem pripetljaju, ki je skoraj usodno vplival na potek dogodkov. 28-letnica je dejala, da se je dvajset let starejši soprog v noči pred poročnim slavjem zelo sprostil, ''divji plesni gibi'' pa so povzročili poškodbo hrbta. V zgodnjih jutranjih urah pred poroko so zdravniki ugotovili, da je pri igralcu prišlo do zdrsa medvretenčne ploščice. Zvezdnik je nato zahteval protibolečinsko injekcijo in nadaljeval s pripravami na veliki dan.