Josh Duhamel ujet na romantičnem sprehodu z 21 let mlajšo misico

icon-expand Josh Duhamel in Audra Mari sta skupaj že več kot leto dni. FOTO: Profimedia Josha Duhamelaso paparaci ujeli v objektiv na malibujski plaži, kjer se je pojavil v družbi svoje izbranke Audre Mari, ki je leta 2016 osvojila lepotni naziv Miss World America, istega leta pa se je zavihtela na 11. mesto Miss sveta 2016. 47-letni igralec in 26-letna manekenka,ki sta se v javnosti prvič skupaj pojavila maja lani, sta zelo previdna pri izkazovanju čustev v javnosti. Priljubljeni igralec je tokrat nosil dolge hlače, katere je zavihal in belo majico ter kapo s šiltom, medtem ko je njegova 21 let mlajša partnerica nosila bele kratke hlače, moder pulover s kapuco, videz pa je dopolnila s črno torbico. Sandale s petko je nosila v roki, saj je bosa lažje hodila po mivki. Paparacem je v objektiv uspelo ujeti tudi igralčev zaljubljeni nasmešek. Pred dnevi je izšel napovednik njegovega novega filmaBuddy Games,v katerem ne samo, da igra, ampak se je podpisal tudi kot soscenarist in režiser. V komediji med drugim nastopajo tudi Olivia Munn, Dax Shepardin Kevin Dillon. icon-expand Zaljubljenca so ujeli med sprehodom na plaži. FOTO: Profimedia Josh je bil pred tem poročen s 45-letno pevko Fergie, s katero sta septembra 2017 sporočila, da se razhajata v prijateljskem duhu. V razmerju se jima je rodil danes sedemletni sin Axl Jack. Kot razlog za ločitev sta navedla, da sta si bila preveč različna ter da sta se enostavno odtujila. Po razhodu je Josh presedlal na mlajše: nekaj mesecev je bil v razmerju s 30-letno Mehičanko Eizo Gonzalez, a se ljubezen ni obnesla.