Josh Duhamel v bran slabemu slovesu Katherine Heigl

"Super je, odlična je," je o Katherine Heigl dejal Josh Duhamel na podkastu Chicks in the Office. "Verjetno je rekla nekaj stvari, za katere si želi, da bi jih lahko vzela nazaj, ampak moja izkušnja z njo, na ali za filmskim platnom, je bila super." Dodal je, da se zvezdnice drži slab ugled zaradi nekaj osamljenih primerov. "Mislim, da se je Katie zgodilo to, da je imela nekaj slabih trenutkov, ki so postali njena oznaka. To resnično ni pravično."