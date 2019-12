Josh Duhamel v družbi 25-letnice: 'Z njo je resnično srečen'

" Poznata se že kar nekaj časa in začela sta se družiti pred sedmimi ali osmimi meseci. Z njo je resnično srečen,"je še dodal anonimni vir. Preden sta se z avtom odpravila na praznovanje, sta nekaj časa preživela v baru v Kaliforniji. Na prestižni zabavi pa se je znašlo kar nekaj znanih obrazov, med povabljenci so bili tudi Justin Hartley , Judd Apatow in Leslie Mann , Jennifer Morrison , Mark Consuelos , Derek Hough in Zoey Deutch .

Zvezdnika sta bila tokrat prvič videna skupaj po uradni ločitvi Josha in Fergie, s katero sta bila poročena šest let in imata skupaj šestletnega sina Axla. Svoj razhod sta nekdanja zakonca naznanila že leta 2017 in podala skupno izjavo za revijoPeople. "Z absolutno ljubeznijo in spoštovanjem sva se kot par na začetku leta razšla," sta tedaj naznanila in dodala: "Ker želiva naši družini le najboljše, sva želela najin razhod nekaj časa zadržati zase, preden bi jo delili z javnostjo."

Pred dobrim letom je Duhamel v podcastu izrazil željo, da bi želel imeti še več otrok, zato išče mlajšo partnerko: "Nimam več 30 let. Star sem 45. V naslednjih nekaj letih želim imeti še več otrok. Torej gre bolj za iskanje ženske, ki je dovolj mlada, da bi imela otroke."