Josh Duhamel žaluje za očimom: Hvala za vse, kar si storil za nas

Josh Duhamel je sporočil, da je umrl njegov očim George Kemper . 51-letni zvezdnik serije Las Vegas je na družbenem omrežju zapisal, da se je poslovil od človeka z neverjetno osebnostjo in smehom, ki je napolnil sobo, v kateri se je nahajal. "Mojo mamo Bonny, sestro Ashlee in mene je potegnil z napačne strani tračnic v življenje, ki je ponujalo možnosti," je zapisal igralec.

"Dal mi je še dve čudoviti sestri McKenzee in Kassidy. Tega človeka bomo res zelo pogrešali. Hvala za vse, kar si storil za nas, Veliki George," je dodal Duhamel. Kemper je umrl v začetku meseca aprila, po borbi z rakom na možganih, na svojem domu v Arizoni. Bil je lastnik enega najstarejših družinskih podjetij v Severni Dakoti, ki je prehajalo iz generacije v generacijo.

"Georgeva osebnost je bila tako velika kot njegov smeh in vsi so vedeli, čigav je. Ko si bil v njegovi bližini, nisi prišel do zadnje besede, saj je kar odšel, ko ni imel več nič za povedati," so pripisali v osmrtnici, ki jo je objavil lokalni časopis.