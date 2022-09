Josh Duhamel znova dahnil usodni da

Igralec Josh Duhamel se je poročil z manekenko in nekdanjo miss sveta Audro Mari . Poroka je potekala v njenem domačem kraju Fargo, kjer so zaljubljenca paparaci ujeli med poročnim fotografiranjem v rdečem avtomobilu znamke Cadillac. 28-letna nevesta je imela na sebi tradicionalno belo poročno obleko, 49-letni ženin pa je oblekel črni frak in belo srajco, ki jo je kombiniral z belim metuljčkom.

Josh in Audra sta se začela sestajali leta 2019, dve leto po tem, ko sta igralec in pevka skupina Black Eyed Peas naznanila, da se ločujeta. Kljub ločitvi ostajata v dobrih odnosih in skupaj vzgajata svojega sina, ki pa je dobro sprejel tudi Audro, kar je ponosen oče povedal za US Weekly: "Zelo je vesel za najino zaroko. To je bil pomemben del. Odlično se razumeta."